Монако с убедителна победа над Рен във френското първенство

Монако разгроми Рен с 4:0 на стадион „Луи II“ в мач от 20-ия кръг на футболното първенство на Франция и не допусна гол в трета поредна среща.

След като се класира за плейофите на Шампионската лига в средата на седмицата, Монако спечели с голове на Ансу Фати, Магнес Аклиуш, Мамаду Кулибали и Станис Идумбо.

Фати изведе Монако напред в 33-ата минута с прецизен удар в долния ляв ъгъл отдясно на наказателното поле. Това беше седми гол в 13 мача от първенството за бившия играч на Барселона. Аклиуш направи резултата 2:0 в 50-ата минута, а Кулибали се възползва от хитър пас от Мика Биерет малко след това за 3:0. Биерет асиститира и на Идумбо с центриране отдясно за четвъртото попадение.

Въпреки победата, ултрасите на Монако отново скандираха оставката на главния изпълнителен директор Тиаго Скуро.

След успеха Монако е на десето място с 27 точки, а Рен е на шеста позиция с 31.

Защитаващият титлата си тим на Пари Сен Жермен ще играе със Страсбург по-късно днес.