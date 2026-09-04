Монако се наложи над ПСЖ след обрат и нанесе първа шампионатна загуба на парижани

Монако победи Пари Сен Жермен с 2:1 в третия мач от третия кръг на Лига 1. Монегаските стигнаха до трите точки след обрат през втората част.

Столичани отправиха всичките пет точни изстрела в хода на първото полувреме на стадион "Парк де Пренс" в Париж. Головият удар дойде в 31-ата минута, когато Маркиньос засече с гърди центриране във вратарското поле на Хвича Кварацхелия.

След почивката гостите възобновиха равенството. Назиньо изравни с глава след центриране във вратарското поле на Джордан Тезе.

Монегаските стигнаха до обрат в 72-ата минута. Идумбо Музамбо удвои головата си сметка с плътен шут от малък ъгъл.

В 84-ата минута Феран Торес изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада на Усман Дембеле.

Монако оглавява класирането с пълен актив от 9 точки. ПСЖ заема 12-ата позиция в подреждането с 2 пункта.