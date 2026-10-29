Морска костенурка се върна в океана след 22 години в аквариум

Морска костенурка, излязла на ирландски плаж с тежки наранявания през 2004 г., беше освободена в Атлантическия океан, след като прекара 22 години в аквариум в графство Кери, в югозападната част на Ирландия.

Костенурката Моли беше открита на ирландски плаж с увредени плавници. През по-голямата част от последните 22 години тя живя в аквариума с акули Dingle Oceanworld.

Вчера Моли беше пусната обратно в морето от борда на военен кораб на около 12 морски мили от португалския бряг.

Мария Фоли, която се грижи за Моли в аквариума през последните 12 години, също присъства на освобождаването ѝ.

В интервю за предаването Morning Ireland на ирландската обществена медия RTÉ Фоли разказа, че Моли вероятно е най-голямата костенурка, приемана в аквариума през последните 22 години.

„Мога уверено да кажа, че тя винаги е била известна като кралицата на аквариума с акули. Всички се връщаха, за да видят Моли“, сподели тя.

По думите на Фоли, когато костенурката била открита през 2004 г., плавниците ѝ били сериозно увредени. Нараняванията може да са били причинени от перка на лодка или от ухапване от акула. По това време Моли тежала едва 20 килограма.

„За толкова млада костенурка това беше сериозна травма“, обясни Фоли.

Тя допълни, че през последните десет години са проведени редица изследвания на морски костенурки в Европа. Резултатите показват, че дори костенурки с два или три увредени плавника могат да се върнат до местата, където са се излюпили.

Според Фоли Моли станала значително по-активна веднага щом била поставена в специалната транспортна кутия на борда на военния кораб. Тя изглеждала готова да се върне във водата.

„Веднага щом предният люк се отвори, тя внимателно се спусна по рампата и влезе директно във водата“, разказа Фоли.

По думите ѝ костенурките имат естествен инстинкт да се връщат на местата, където са се родили.

Моли вече е маркирана с проследяващо устройство. Екипът, който се е грижил за нея, се надява, че тя ще успее да достигне естественото си местообитание и да се върне към мястото, където се е излюпила.