БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Морска костенурка се върна в океана след 22 години в аквариум

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази

Моли беше спасена край бреговете на Ирландия през 2004 г., а сега е освободена в Атлантическия океан край Португалия

Черепахата Моли беше известна като
Снимка: RTE
Слушай новината

Морска костенурка, излязла на ирландски плаж с тежки наранявания през 2004 г., беше освободена в Атлантическия океан, след като прекара 22 години в аквариум в графство Кери, в югозападната част на Ирландия.

Костенурката Моли беше открита на ирландски плаж с увредени плавници. През по-голямата част от последните 22 години тя живя в аквариума с акули Dingle Oceanworld.

Вчера Моли беше пусната обратно в морето от борда на военен кораб на около 12 морски мили от португалския бряг.

Мария Фоли, която се грижи за Моли в аквариума през последните 12 години, също присъства на освобождаването ѝ.

В интервю за предаването Morning Ireland на ирландската обществена медия RTÉ Фоли разказа, че Моли вероятно е най-голямата костенурка, приемана в аквариума през последните 22 години.

„Мога уверено да кажа, че тя винаги е била известна като кралицата на аквариума с акули. Всички се връщаха, за да видят Моли“, сподели тя.

По думите на Фоли, когато костенурката била открита през 2004 г., плавниците ѝ били сериозно увредени. Нараняванията може да са били причинени от перка на лодка или от ухапване от акула. По това време Моли тежала едва 20 килограма.

„За толкова млада костенурка това беше сериозна травма“, обясни Фоли.

Тя допълни, че през последните десет години са проведени редица изследвания на морски костенурки в Европа. Резултатите показват, че дори костенурки с два или три увредени плавника могат да се върнат до местата, където са се излюпили.

Според Фоли Моли станала значително по-активна веднага щом била поставена в специалната транспортна кутия на борда на военния кораб. Тя изглеждала готова да се върне във водата.

„Веднага щом предният люк се отвори, тя внимателно се спусна по рампата и влезе директно във водата“, разказа Фоли.

По думите ѝ костенурките имат естествен инстинкт да се връщат на местата, където са се родили.

Моли вече е маркирана с проследяващо устройство. Екипът, който се е грижил за нея, се надява, че тя ще успее да достигне естественото си местообитание и да се върне към мястото, където се е излюпила.

# Атлантическия океан # бреговете на Ирландия #костенурка #Португалия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
2
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
4
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
5
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
6
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Екология

Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор
Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор
Контейнерите от потъналия кораб в Черно море крият риск от замърсяване Контейнерите от потъналия кораб в Черно море крият риск от замърсяване
Чете се за: 05:00 мин.
Забелязаната мечка на Витоша: "Ние сме гости в планината, не тя" - разказва мъжът, който я е срещнал Забелязаната мечка на Витоша: "Ние сме гости в планината, не тя" - разказва мъжът, който я е срещнал
Чете се за: 04:57 мин.
Къде се намира най-самотната къща в света? Къде се намира най-самотната къща в света?
Чете се за: 04:45 мин.
Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина" Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина"
Чете се за: 01:02 мин.
Проверка на БНТ: Спряха достъпа на доброволци в най-големия приют за кучета у нас в Горни Богров Проверка на БНТ: Спряха достъпа на доброволци в най-големия приют за кучета у нас в Горни Богров
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ