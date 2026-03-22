Мотористите в Ямбол откриха мотосезона с внушително шествие

Мотористите от ямболския клуб "The Riders MC" поведоха над 150 участници от Ямбол и страната в традиционното откриване на мотосезона. Рокерите преминаха с внушително шествие по основни улици на града, преди да се отправят към местността Бакаджик, където традиционно се отслужва молебен за здраве и безаварийно пътуване – жест, който те спазват всяка година.

С рев на двигатели и добро настроение участниците дадоха символично начало на новия сезон, обединени от любовта към моторите и свободата на пътя.

Организаторите призоваха за отговорно поведение на пътя през целия сезон.

Традицията събира всяка година десетки любители на моторите и поставя началото на активните месеци за всички, избрали свободата на две колела.