МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
България приветства последователните усилия на Съединените американски щати и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна, заявяват от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

Окончателните условия на бъдещо мирно споразумение биха засягали пряко сигурността, както на България и Европейския съюз, така и на цяла Европа. В тази връзка е необходимо да се работи в тясна координация по представения от САЩ документ, съдържащ 28 точки в търсенето на устойчив мир, посочват от МС.

Продължаваме ангажирано да работим с нашите партньори от ЕС и САЩ с цел да гарантираме, че бъдещото мирно споразумение ще бъде спазвано коректно. Ще следим за това Украйна да получи надеждни гаранции за своята сигурност. Република България запазва позицията си, че в XXI-ви век международно признати граници не следва да бъдат променяни със сила, отбелязват още от кабинета.

От правителството заявяват още, че България е последователна в подкрепата си за Украйна от избухването на военните действия до днес. Украинският народ единствен може да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани.

#планът на Тръмп #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Министерски съвет

