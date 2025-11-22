БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристина Петкова, ПП-ДБ: Това е театър, няма никакви основания Благомир Коцев да бъде отстранен

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Зам.-председателят на ДСБ отправи остра критика и към държавния бюджет

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Депутатът от ПП-ДБ и заместник-председател на ДСБ Кристина Петкова коментира в студиото на "Говори сега" решението за извънредно заседание на Общинската избирателна комисия във Варна утре по казуса с кмета на града Благомир Коцев. Тя съобщи, че утре има организиран мирен протест пред сградата на ОИК.

След позицията на ГЕРБ Петкова заяви:

"Това е театър от страна на ГЕРБ. Наистина, Биков и Ангелов защо не се кандидатират за членове на ОИК? Не вярвам в свободната воля на членовете на ОИК."

По думите ѝ всичко, което се случва с кмета на Варна, е гавра с човешките права:

"По същество няма никакви основания господин Коцев да бъде отстранен, така както няма никакви основания за всичко, което му се случва в последните месеци", допълни Петкова.

Петкова коментира и въпроса дали блокадата на парламента остава, ако Коцев не бъде отстранен:

"Обсъждаме все още конкретни стъпки. Нямаме финализиран план за действие."

Зам.-председателят на ДСБ отправи остра критика и към държавния бюджет:

"Този бюджет е лош. Може би е най-лошият бюджет, който някога е бил правен… ГЕРБ ги е срам от този бюджет."

Тя подчерта, че законът се нарушава:

"Член 28 от закона за публичните финанси предвижда забрана разходната част да бъде повече от 40%. В момента бюджетът залага 45%."

Петкова коментира и увеличенията в публичния сектор:

"Зад числата, които са заложени, не стои нито една реформа… Поддържа се изкуствено раздутата администрация.

По отношение на данъчната и осигурителната политика, Кристина Петкова заяви:

"Бизнесът излезе и каза – "удушавате ни". Ако имаме мнозинство, можем да говорим за реформа."

Тя коментира и външнополитическата тема - войната в Украйна:

"Нашата позиция е плътно с Украйна. Водим се от принципа "нищо за Украйна без Украйна". Плътно заставаме с Украйна", каза тя.

Вижте целия разговор във видеото

#Бюджет 2026 # Благомир Коцев #кмет на Варна #Кристина Петкова

