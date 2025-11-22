БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ: Партийните членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев

Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На свое заседание ИК на ГЕРБ единодушно взе решение да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета на Варна. Това съобщиха на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ.

"На свое заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов взе решение единодушно да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдорми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза проф. Костадин Ангелов.

"Квотата на ГЕРБ е 8 души. Без нашите гласове не може да се вземе такова решение. Тези решения трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да може след това да се каже, че искаме да управляваме Варна през задния вход. От партийна гледна точка е по-добре да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле. За нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, а не в ръцете на представителите на различните политически сили, които имат своите стратегии", каза Тома Биков.

"Ако съдебната власт прецени, че Благомир Коцев е нарушил закона, за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове и как се сменя властта в един от най-големите градове на България. Не трябва да се допуска подмяна на демократичния избор на хората. Нека Благомир Коцев да е кмет на Варна - всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират отново. Ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет, за да бъдем обвинявани, че използваме нелегитимни цели, за да сменяме инструментариума на властта", каза Владислав Горанов.

