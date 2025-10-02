Музеят Ван Гог събира отново семейство Рулен

Тази есен музеят Ван Гог събира едно разпръснато семейство, за да отдаде почит на хората, които са били модели на художника в момент, когато той се стремял да открие приятели в малкия френски град Арл, предаде АП.

Портрети на пощальона Жозеф Рулен с голяма брада, съпругата му, двамата им сина и дъщеря им като бебе са събрани в изложбата "Ван Гог и семейство Рулен - най-накрая отново заедно". Изложбата включва произведения от различни музеи по света и дори стол от ателието на художника в Арл, в южния регион Прованс.

Изложбата гостува в Амстердам след гастрол в Музея на изящните изкуства в Бостън, откъдето идва една от централните творби - портрет на пощальона (всъщност пощенски служител) в синьо униформено палто с златни копчета и кант, седнал на стол от провансалска върба. При подготовката на експозицията музеят открива същия стол в хранилището си и го показва за първи път, тъй като обектът е бил твърде крехък, за да бъде изпратен в Бостън. Столът е бил прибиран след напускането на Ван Гог от Арл, преминал е към роднините на художника и в крайна сметка е попаднал в музея.

"Оказва се, че имаме този стол в колекцията, но никога не сме го показвали досега", каза директорката на музея Емили Гордънкер, цитирана от АП. "Това показва, че когато започнеш работа по тема - в този случай портретите на семейство Рулен - се откриват неща, за които никога не си се замислял."

Винсент ван Гог създава общо 26 портрета на семейство Рулен в период от юли 1888 до април 1889 г. На изложбата са показани 14 от тях заедно с творби на неговия приятел Пол Гоген и майстори от Златния век на Нидерландия - Рембранд и Франс Халс, които са били източник на вдъхновение за художника.

"Много хора смятат периода в Арл за най-добрия в творчеството му", казва Гордънкер. "Не съм сигурна, че напълно се съгласяваме, но определено е момент, в който той прави голяма крачка напред."

В една от залите музеят е пресъздал фасадата на жълтата къща в Арл, където е било ателието на художника и където Рулен става повече от модел за Ван Гог.

"Въпреки че Рулен не е точно бащинска фигура за мен, той има тихо достойнство и нежност като стар войник към млад", пише художникът в писмо до брат си Тео през април 1889.

Сега музеят показва стола заедно с портрета на Жозеф Рулен от Бостън, на който пощенският служител седи на въпросната мебел.

Снимки: БТА

Изложбата се открива този петък и ще продължи до 11 януари, допълва АП.