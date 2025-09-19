МВФ препоръча затягане за колана в следващия бюджет

Международният валутен фонд препоръчва да бъдат затегнати разходите в следващия бюджет. Това каза Фобиан Борнхорст, който оглавява мисията на МВФ у нас. Днес той се срещна с представители на бюджетната комисия към парламента. Мисията се очаква да приключи на 23 септември.

Според Борнхорст е необходимо разходите в следващия бюджет да бъдат свити с 1%. Това трябва да стане чрез овладяване на ръста на заплатите в държавния сектор.

"Препоръчваме да бъдат обвързани част от плащанията от минималната работна заплата, за да си намали натиска", обясни финансистът.

Той също така препоръчва да отпадне максималният осигурител праг и тавана на пенсиите, за да бъдат стимулирани хората да плащат повече осигуровки.

Отделно МВФ подкрепя да бъдат увеличени осигурителните вноски още през следващата година. Препоръчаха и реформа в пенсионната система като цяло с укрепване на втори и трети стълб от нея. Това са доброволното и задължително допълнително осигуряване.

От МВФ също така препоръчват да се пренасочат разходите от стимулиране на потреблението, в стимулиране на инвестициите.

Едва след стабилизиране и подобряване на ефективността на разходите България трябва да се замисли и за промяна на данъчната система - от плосък данък към прогресивна.