ЕС актуализира програмата за конкурентоспособност с нови приоритети

Чете се за: 01:20 мин.
Икономика
настроенията страсбург годишната реч урсула фон дер лайен
Слушай новината


Европейската комисия представи изменения в програмата за конкурентоспособност на ЕС, насочени към засилване на устойчивостта на европейската икономика и ускоряване на зеления и цифровия преход.

Сред основните промени са създаването на Фонд за конкурентоспособност на стойност 400 милиарда евро за подкрепа на иновациите, нови мерки за намаляване на бюрократичната тежест за бизнеса, както и актуализирана пътна карта за премахване на бариерите пред единния пазар до 2028 г.

Програмата предвижда също така ускоряване на декарбонизацията чрез инвестиции в чиста енергия, нови стимули за стратегически индустрии като автомобилостроенето, химическата и стоманодобивната промишленост, както и засилване на подкрепата за стартъпи и бързоразвиващи се предприятия.

В международен план ЕС ще работи за диверсификация на търговските връзки чрез задълбочаване на партньорствата с ключови региони като Индия, Южна Африка, Малайзия и Обединените арабски емирства.

По думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, измененията в програмата представляват „следваща решителна стъпка в превръщането на Европа в глобален лидер в иновациите и устойчивия растеж“.

