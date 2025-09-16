БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г.

Българската народна банка прие промени в Монетната програма за 2026 г. и в предварителната програма за 2027–2028 г. Те са свързани с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

От тази дата БНБ ще започне да емитира колекционерски евромонети. До края на 2025 г. монетите ще продължат да се издават като възпоменателни в лева. С присъединяването към еврозоната БНБ прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева, като съществуващите серии и колекции ще се считат за завършени.

Според европейската правна уредба колекционерските евромонети са законно платежно средство само в държавата, която ги издава. Номиналната им стойност ще бъде в евро, но ще се различава от тази на евромонетите в обращение.

Монетната програма на БНБ за 2026 г. ще включва нови технически параметри – промяна на паричната единица от лев в евро и въвеждане на нови номинални стойности. Част от тях ще бъдат:

-монети от благородни метали с номинал 5, 10, 20, 50 и 100 евро;

-медни монети с номинал 5 евро.



Сред приетите решения е и промяна на номиналната стойност на медната монета „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ – от 2 на 5 евро. Освен това от 1 януари 2026 г. ще бъде прекратено емитирането на златната възпоменателна монета „Св. Богородица – Златна ябълка“.

БНБ подчертава, че новият етап в развитието на Монетната програма ще осигури приемственост с утвърдените български теми и символи, като същевременно ще отразява приемането на еврото като официална валута в страната.