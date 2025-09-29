БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР: Българската гражданка в Русия е задържана по подозрение в мошеничество

Ирина Цонева
У нас
Дипломатическата ни мисия в Москва е уведомена за случая

МВнР е уведомено за случая със задържаната в Русия българска гражданка.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната.

