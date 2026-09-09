МВнР предупреждава българите в Хавай заради урагана "Лоуъл"

Българските граждани, намиращи се в щата Хавай, стриктно да следят съобщенията и указанията на местните власти и метеорологичните служби, както и да ограничат неналежащите пътувания до остров Кауай. Това препоръчват от Ситуационния център към Министерството на външните работи.

Вследствие на преминаването на урагана "Лоуъл" покрай основните Хавайски острови продължава опасността от проливни валежи, внезапни наводнения, свлачища, високи вълни и силни морски течения, посочват от ведомството.

Най-сериозно засегнат от стихията е остров Кауаи, където има паднали дървета и електропроводи, наводнени и блокирани пътища, материални щети и сериозни прекъсвания на електроснабдяването. Възможни са нарушения и на въздушния и наземния транспорт. Не се препоръчва преминаването пеша или с автомобил през наводнени участъци. Желателно е да се избягват райони с опасност от свлачища. При високо вълнение следва да се избягват плажове, крайбрежни пътища и скалисти участъци, информират от МВнР.

От Външното министерство препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетите си и информацията от авиокомпаниите и летищата. При непосредствена опасност следва да се подават сигнали на 911.

Снимки: БТА

Западните Хавайски острови рано тази сутрин бяха засегнати от силни ветрове и проливни дъждове, причинени от урагана "Лоуъл", и това създаде опасност от наводнения, кални свлачища и торнада, предаде Асошиейтед прес.

За островите Кауаи и Ниихау днес беше обявена тревога за ураган, докато за Оаху – най-големият по население остров на щата, на който живеят близо един милион души – беше обявена тревога за тропическа буря.