МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август

По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж от София.

Станислав Василев Юмерски от ж.к. "Овча купел" е в неизвестност от началото на август.

Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния".

На 20 август колата е засечена от толкамера на магистрала "Тракия" край пътен възел "Памукчии", в посока Бургас.

Юмерски е висок около 1,80 м, с нормално телосложение, кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.

Полицията моля гражданите, които имат информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.



