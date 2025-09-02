БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

МВР издирва мъж, изчезнал в София в началото на август

По молба на близките СДВР издирва 43-годишен мъж от София.

Станислав Василев Юмерски от ж.к. "Овча купел" е в неизвестност от началото на август.
Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния".

На 20 август колата е засечена от толкамера на магистрала "Тракия" край пътен възел "Памукчии", в посока Бургас.

Юмерски е висок около 1,80 м, с нормално телосложение, кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.

Полицията моля гражданите, които имат информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.

