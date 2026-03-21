МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над 1 млрд. евро за директни плащания на земеделците

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Министерство на земеделието започва национална информационна кампания за директните плащания за стопаните през 2026 г. В рамките на кампанията ще се проведат срещи със земеделски производители в цялата страна, като инициативата ще обхване всички 28 области.

В периода от 23 март до 23 април експертите ще достигнат до производителите във всички региони на страната. Кампанията има за цел да осигури навременна и точна информация за условията за кандидатстване и прилагането на интервенциите за директни плащания по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в рамките на тазгодишната кампания. Над 1 млрд.евро ще бъдат разпределени по различните интервенции за директни плащания.

В рамките на информационните срещи ще бъдат представени и измененията в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, приложими от 2026 г. Експерти ще разяснят и възможностите за подпомагане по интервенциите в областта на околната среда и климата, предвидени в Стратегическия план.

Програмата включва тематични презентации на експерти от ресорните дирекции към МЗХ като земеделските стопани ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат разяснения по прилагането на изискванията на кампанията.

В срещите ще вземат участие и експерти от Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българска агенция по безопасност на храните.

#събсидии #МЗХ #земеделци

