Почина холивудската звезда Чък Норис
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
За незабавна деескалация и сдържаност от всички участници в събитията в Ливан призоваха от МВнР

България следи с дълбока загриженост последните събития в Ливан и призовава за незабавна деескалация и сдържаност от страна на всички участници. Това заявяват от Министерството на външните работи (МВнР) в позиция, публикувана на сайта им.

"България следи с дълбока загриженост последните събития в Ливан, в т.ч. ескалацията на военните действия и тежките им последици върху цивилното население. Призоваваме за незабавна деескалация и сдържаност от страна на всички участници, както и за стриктно спазване на международното право, включително международното хуманитарно право. България последователно подкрепя Ливан, неговите институции и неговия народ, както и суверенитета и териториалната цялост на страната", заявяват от МВнР.

От МВнР осъждат категорично атаките на "Хизбула" срещу Израел и цивилното население и призовават за тяхното незабавно прекратяване и разоръжаването на "Хизбула". "В този контекст припомняме, че Израел има право на самозащита в съответствие с международното право. Това право следва да се упражнява при пълно спазване на международното хуманитарно право, включително принципите на необходимост, пропорционалност и разграничаване. Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които крият риск от по-нататъшна ескалация, включително мащабни военни операции с тежки хуманитарни последици", пише още в позицията на МВнР.

Външното ни министерство призовава за пълно спазване и прилагане на договореностите за прекратяване на огъня от 27 ноември 2024 г., както и на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и всички относими резолюции на Съвета за сигурност на ООН. "Подчертаваме необходимостта от гарантиране на защитата на цивилното население и гражданската инфраструктура и предотвратяване на по-нататъшно разселване", заявяват от МВнР.

Укрепването на ролята на ливанската държава и нейните институции за гарантиране на стабилността в страната и региона е от изключително значение и изразяваме нашата солидарност с ливанския народ, който бе въвлечен в конфликта против волята си.

България подкрепя текущите дипломатически усилия за деескалация и постигане на устойчиво решение и остава ангажирана със своите партньори в рамките на Европейския съюз и извън него в подкрепа на тези усилия.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
3
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
4
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
5
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
6
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Политика

Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
Чете се за: 01:35 мин.
Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми
Чете се за: 02:37 мин.
Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК - Благоевград Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК - Благоевград
Чете се за: 02:32 мин.
Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро
Чете се за: 00:42 мин.

Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
БНТ почита паметта на Минчо Празников БНТ почита паметта на Минчо Празников
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
В МВР откриха телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
За незабавна деескалация и сдържаност от всички участници в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет
Чете се за: 01:27 мин.
По света
