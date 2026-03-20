За незабавна деескалация и сдържаност от всички участници в събитията в Ливан призоваха от МВнР

България следи с дълбока загриженост последните събития в Ливан и призовава за незабавна деескалация и сдържаност от страна на всички участници. Това заявяват от Министерството на външните работи (МВнР) в позиция, публикувана на сайта им.

"България следи с дълбока загриженост последните събития в Ливан, в т.ч. ескалацията на военните действия и тежките им последици върху цивилното население. Призоваваме за незабавна деескалация и сдържаност от страна на всички участници, както и за стриктно спазване на международното право, включително международното хуманитарно право. България последователно подкрепя Ливан, неговите институции и неговия народ, както и суверенитета и териториалната цялост на страната", заявяват от МВнР.

От МВнР осъждат категорично атаките на "Хизбула" срещу Израел и цивилното население и призовават за тяхното незабавно прекратяване и разоръжаването на "Хизбула". "В този контекст припомняме, че Израел има право на самозащита в съответствие с международното право. Това право следва да се упражнява при пълно спазване на международното хуманитарно право, включително принципите на необходимост, пропорционалност и разграничаване. Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които крият риск от по-нататъшна ескалация, включително мащабни военни операции с тежки хуманитарни последици", пише още в позицията на МВнР.

Външното ни министерство призовава за пълно спазване и прилагане на договореностите за прекратяване на огъня от 27 ноември 2024 г., както и на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и всички относими резолюции на Съвета за сигурност на ООН. "Подчертаваме необходимостта от гарантиране на защитата на цивилното население и гражданската инфраструктура и предотвратяване на по-нататъшно разселване", заявяват от МВнР.

Укрепването на ролята на ливанската държава и нейните институции за гарантиране на стабилността в страната и региона е от изключително значение и изразяваме нашата солидарност с ливанския народ, който бе въвлечен в конфликта против волята си.

България подкрепя текущите дипломатически усилия за деескалация и постигане на устойчиво решение и остава ангажирана със своите партньори в рамките на Европейския съюз и извън него в подкрепа на тези усилия.