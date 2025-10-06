На 1600 метра височина: Път за безстрашни

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стъклената алея е първият двуетажен стъклен мост в Китай

1600 метра височина път безстрашни
Слушай новината

Бялата каменна планина е кръстена така поради наличието на множество бели мрамори. Националният геоложки парк „Байши“, разположен в Баодин, провинция Хъбей в Северен Китай, се намира на около 200 километра югозападно от Пекин. Планината е известна с морето от облаци в близките райони при облачни дни, превръщайки района в земя на приказките.

През август 2015 г. е открита стъклена алея, намираща се на надморска височина от 1600 метра, която е и първият двуетажен стъклен мост в Китай.

Туристите могат да видят редица пейзажи, свързани с любовта, тъй като любовни пословици – като "Въпреки че съм човек, който се страхува от височини, съм готов да изпитам силно сърцебиене на стъклената алея с теб" – са изобразени по алеите. Някои забележителности, като например моста на влюбените, също са проектирани да отговарят на темата за любовта.

Снимки: Тихомир Игантов

#Китай #стъклен мост

