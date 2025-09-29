БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Представител на "Локхийд Мартин" ще дойде у нас за отстраняване на неизправността

новият изтребител лети военния парад
Снимка: Архив/БТА
На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Депутатският въпрос е относно доставените за българските Военновъздушни сили самолети F-16 Block 70.

Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета, обяснява министърът.

С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, посочва още Атанас Запрянов.

Военновъздушните сили провеждат регулярно консултации с американската страна, като същевременно са направени заявки за доставка на допълнителни консумативи и материали, отбелязва министърът.

Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Запрянов.

