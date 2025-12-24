БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
работа празниците ndash заплащане полага
Снимка: илюстративна
Слушай новината

По повод решението на Министерския съвет, с което 31 декември и 2 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени дни, ИА "Главна инспекция по труда" напомня важни разяснения относно заплащането на труда в тези дни.

Извънреден труд за неприсъствените дни

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги се счита за извънреден и се заплаща с минимум 75% увеличение.

За работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да има допълнително увеличение, ако са на график през тези два дни, тъй като за тях трудът не е извънреден.

Как се заплаща трудът по време на официалните празници

Инспекцията припомня, че официалните празници през Коледно-новогодишните празници са:

  • 24 декември – Бъдни вечер
  • 25 и 26 декември – Рождество Христово
  • 1 януари – Нова година

Трудът, положен на официален празник, се заплаща с минимум двойно увеличение за всички работещи. Ако трудът е и извънреден, се дължат още 100% увеличение върху възнаграждението.

Извънредният труд трябва да бъде възложен със заповед на работодателя, с която служителите трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа предварително.

Работещите по график при сумирано отчитане на работното време по време на официални празници получават единствено двойно възнаграждение, без допълнително увеличение.

За защита на правата си работниците трябва да разполагат с писмени доказателства, че са работили в празнични или неприсъствени дни. Това могат да бъдат:

  • заповед за възлагане на извънреден труд;
  • поименен график.

Тези документи дават възможност на контролните органи да извършат ефективна проверка при подаден сигнал.

#на работа #"Главна инспекция по труда" #официални празници #почивни дни #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
1
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
2
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
3
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
4
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
5
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
6
От Нова година: По-висока цена на водата в страната

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
5
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
6
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...

Още от: Общество

Митрополит Антоний: Ако Христос не е на трапезата, празникът губи смисъла си
Митрополит Антоний: Ако Христос не е на трапезата, празникът губи смисъла си
Бъдни вечер е! Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
В "Референдум": Ще гласувате ли на предстоящите избори? В "Референдум": Ще гласувате ли на предстоящите избори?
Чете се за: 00:32 мин.
Филмът "Жестокият път" с три награди от фестивала "Златен ритон" Филмът "Жестокият път" с три награди от фестивала "Златен ритон"
Чете се за: 00:17 мин.
"Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите, борбата и вярата "Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите, борбата и вярата
Чете се за: 02:15 мин.
Коя е най-търсената личност в Google от българите? Коя е най-търсената личност в Google от българите?
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Бъдни вечер е! Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Витлеем в очакване на Рождество Христово Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
По света
По следите на Дядо Коледа По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Коледа във Ватикана: Първите Рождественски тържества на папа Лъв XIV
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ