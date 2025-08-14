БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

НА ЖИВО: Арда - Кауно Жалгирис 2:0

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Българският отбор има преднина от гол след първата среща.

Арда Кърджали
Снимка: Startphoto.bg

Арда приема Кауно Жалгирис в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Мачът в Кърджали започва в 20:30 часа. Българският отбор има преднина от гол след първата среща (1:0). Ето и стартовите състави на двата отбора:

Арда – Кауно Жалгирис 2:0
1:0 Димитър Велковски (8')
2:0 Светослав Ковачев (12')

Арда: 1. Анатолий Господинов (К) – 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски – 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен – 9. Георги Николов

Кауно Жалгирис: 55. Томас Сведкаускас – 21. Хаймен Баа-Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор – 14. Дивин Наа, 10. Гратас Сигердас (К) – 70. Фабиан Орега, 7. Амин Беншаиб, 77. Деян Георгиевич – 9. Темур Чогадзе.

#ФК Кауно Жалгирис #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали

