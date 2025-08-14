НА ЖИВО: Арда - Кауно Жалгирис 2:0

Арда приема Кауно Жалгирис в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Мачът в Кърджали започва в 20:30 часа. Българският отбор има преднина от гол след първата среща (1:0). Ето и стартовите състави на двата отбора:

Арда – Кауно Жалгирис 2:0

1:0 Димитър Велковски (8')

2:0 Светослав Ковачев (12')

Арда: 1. Анатолий Господинов (К) – 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски – 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен – 9. Георги Николов

Кауно Жалгирис: 55. Томас Сведкаускас – 21. Хаймен Баа-Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор – 14. Дивин Наа, 10. Гратас Сигердас (К) – 70. Фабиан Орега, 7. Амин Беншаиб, 77. Деян Георгиевич – 9. Темур Чогадзе.