НА ЖИВО битката за бронза: Франция и Англия 0:4, Сака удължи агонията на "петлите"

Символичните гости наложиха териториално надмощие още на старта и резултатите не закъсняха. В 3-та минута Дезире Дуе сбърка с подаване в центъра. Деклан Райс пресече паса и тръгна напред, а след това отправи удар от границата на наказателното поле, за да матира Майк Менян.

Англичаните продължиха да организират добри атаки и често поставяха под напрежение френската защита.

В 11-та минута „Трите лъва“ отново ликуваха. Букайо Сака получи топката, напредна и с прецизен удар също наказа Менян. Попадението обаче не бе зачетено, тъй като се намираше в положение на засада.

7 минути по-късно нямаше какво да спаси французите от втори удар по тяхното самочувствие. Центриране на Райс бе материализирано от Езри Конс, който получи топката на главата си и стреля, а Менян отново изгледа как тя само влиза във вратата му.

Килиян Мбапе се опита да промени нещата за французите. В 22-та минута негов диагонален изстрел премина встрани от вратата. В 28-та той отново бе в центъра на събитията. Капитанът на „петлите“ излезе зад защитата и стреля, а ударът му мина под плонжа на вратаря, но в последния момент Марк Геи изби от голлинията.

В 37-та минута англичаните се радваха на трети гол. Рашфорд получи топката след пас зад защитата и остана очи в очи с Менян. Той не успя да преодолее френския страж, а шут на Букайо Сака бе блокиран. Топката отново се озова в краката на Рашфорд и той комбинира със Сака, който този път се възползва от липсата на Менян за момент и направи резултата класически.

В края на първото полувреме „Трите лъва“ удължиха френската агония. В 45-та минута отново Сака бе под светлините на прожекторите, получавайки топката в коридор и от границата на наказателното поле се разписа за втори път за 4:0.

Англия и Франция ще спорят за бронзовите медали на Мондиал 2026. Дуелът на разочарованите ще „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями от 00:00 часа. Мачът за бронза ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Това ще е бъде последен мач в кариерата на Дидие Диешан начело на французите. Селекционерът водеше „петлите“ в последните 14 години. „Сините“ преследват трети бронз на световно първенство.

От своя страна съставът на Томас Тухел също ще се опита да преодолее разочарованието от полуфинала срещу Аржентина. Англичаните ще се опитат да добавят първи бронз от най-големия футболен форум в своята история.

Състави:

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Франция: 16. Майк Менян – 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 26. Максенс Лакроа, 19. Тео Ернандес – 14. Адриен Рабио, 18. Уорън Заир-Емери, 24. Раян Шерки – 11. Майкъл Олисе, 10. Килиан Мбапе (К), 20. Дезире Дуе

Резерви: 1. Брис Самба, 23. Робин Рисе - 3 Люка Дин, 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 21. Люка Ернандес, 6. Ману Коне, 8. Орелиен Чуамени, 13. Нголо Канте, 25. Магнес Аклиуш, 7. Усман Дембеле, 9. Маркус Тюрам, 12. Брадли Баркола, 22. Жан-Филип Матета

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Англия: 13. Дийн Хендерсън – 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс (К), 17. Морган Роджърс, 21. Еберечи Езе - 7. Букайо Сака, 22. Айвън Тони, 11. Маркъс Рашфорд

Резерви: 1. Джордан Пикфорд, 23. Джеймс Трафорд - 3. Нико О'Райли, 5. Джон Стоунс, 12. Трево Чалоба, 15. Дан Бърн, 24. Рийс Джеймс, 8. Елиът Андерсън, 10. Джуд Белингам, 14. Джордан Хендерсън, 9. Хари Кейн, 18. Антъни Гордън, 19. Оли Уоткинс, 20. Нони Мадуеке

Селекционер: Томас Тухел