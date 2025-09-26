БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Левски 1:0

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е тази вечер от 20:00 часа.

Левски Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив приема Левски в мач от десетия кръг на Първа лига. Сблъсъкът е от 20:00 часа на 26 септември, петък, на стадион „Локомотив“ в квартал „Лаута“.

Ето и стартовите състави на двата отбора:

Локомотив Пловдив: 1. Милосавлевич, 2. Кова, 5. Павлов, 23. Русков, 21. Еспиноса, 12. Али, 22. Иванов, 94. Иту, 39. Умарбаев, 99. Лами, 9. Переа.

Левски: 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 50. Димитров, 71. Камдем, 18. Търдин, 70. Костадинов, 88. Петков, 99. Кирилов, 17. Евертон, 12. Сангаре.

„Черно-белите“ се очертават като силен домакин. Те спечелиха 10 от 12 възможни точки на своя стадион. Единственото им равенство е срещу Лудогорец (1:1), когато играха повече от едно полувреме с човек по-малко и допуснаха изравнително попадение в добавеното време. Добрата новина за Душан Косич е, че ще може отново да използва Ивайло Иванов. Халфът изтърпя наказанието си и ще се завърне в състава. Не така обаче стоят нещата с Димитър Илиев и Каталин Иту, които още чувстват болки.

Левски бе едноличен водач в класирането, преди началото на кръга, което със сигурност ще му даде допълнителни сили и енергия. Безспорно е, че „сините“ постепенно надграждат и игрово за радост на техните фенове. Момчетата на Хулио Веласкес неслучайно са без загуба до момента.

„Сините“ имат категорично превъзходство в баланса срещу опонента си в елита. Те са записали 87 победи, 30 равенства и 24 загуби, при голова разлика 284:119.

Левски се намира и в серия от четири поредни победи. Две от тях са под тепетата с 2:1 и 2:0, а другите две са постигнати в столицата – 3:0 и 2:1.

За последен път Локомотив спечели на 6 август 2023 година с 2:1 на свой терен.

