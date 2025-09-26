Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо

Отборът на Барселона записа още един обрат в Ла Лига, след като стигна до успех с 3:1 при гостуването на Реал Овиедо в четвъртък вечер. Цената обаче се оказа висока, защото треньорът Ханзи Флик ще бъде без двама от титулярите си в следващите седмици.

Още след срещата Флик потвърди, че капитанът Рафиня е с мускулна травма. На тренировката в петък сутрин травма получи и вратарят Хоан Гарсия.

Според Diario AS, бразилският национал Рафиня ще се нуждае от около 3 седмици, за да се възстанови напълно. Това означава, че той ще се завърне на терена най-рано след паузата за националните отбори през октомври.

Вратарят Гарсия пък се очаква да се възстановява около 4 седмици. В лазарета на Барселона са още Фермин Лопес, Гави и Марк-Андре тер Щеген.



Добрата новина за Ханзи Флик е очакваното завръщане на Алехандро Балде и Ламин Ямал.