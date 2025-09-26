БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барселона плати висока цена за обрата над Овиедо

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Каталунците загубиха двама от основните си футболисти заради травми

Рафиня
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Барселона записа още един обрат в Ла Лига, след като стигна до успех с 3:1 при гостуването на Реал Овиедо в четвъртък вечер. Цената обаче се оказа висока, защото треньорът Ханзи Флик ще бъде без двама от титулярите си в следващите седмици.

Още след срещата Флик потвърди, че капитанът Рафиня е с мускулна травма. На тренировката в петък сутрин травма получи и вратарят Хоан Гарсия.

Според Diario AS, бразилският национал Рафиня ще се нуждае от около 3 седмици, за да се възстанови напълно. Това означава, че той ще се завърне на терена най-рано след паузата за националните отбори през октомври.

Вратарят Гарсия пък се очаква да се възстановява около 4 седмици. В лазарета на Барселона са още Фермин Лопес, Гави и Марк-Андре тер Щеген.

Добрата новина за Ханзи Флик е очакваното завръщане на Алехандро Балде и Ламин Ямал.

Свързани статии:

Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част
Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част
Гол от близо 40 метра не попречи на каталунците да стигнат до успеха.
Чете се за: 01:40 мин.
#Хоан Гарсия #Рафиня #ФК Барселона #Ханзи Флик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
1
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
2
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
4
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен климат, а ние не питаме учените“
6
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Европейски футбол

Челси загуби звездата си за няколко седмици
Челси загуби звездата си за няколко седмици
Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън
Чете се за: 01:27 мин.
Слот потвърди ужасните прогнози: Леони няма да играе една година Слот потвърди ужасните прогнози: Леони няма да играе една година
Чете се за: 01:17 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Малмьо уволни треньора си след загубата от Лудогорец Малмьо уволни треньора си след загубата от Лудогорец
Чете се за: 01:37 мин.
Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти "Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден",...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ