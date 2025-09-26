Барселона спечели гостуването си на Реал Овиедо след обрат през втората част

Барселона победи Реал Овиедо с 3:1 в последния мач от 6-ия кръг на Ла Лига. Каталунците стигнаха до трите точки след обрат.

Гостите бяха по-активни в преден план в първата третина от двубоя на стадион "Нуево Карлос Тартиере" в Овиедо. В 32-ата минута Рафиня стреля в дясната греда с удар извън наказателното поле.

В ответната атака домакините откриха резултата. Вратарят Жоан Гарсия напусна наказателното си поле, но сбърка с подаването си. Топката отиде на пътя на Алберто Рейна, който се разписа с изстрел от движение от близо 40 метра.

След почивката шампионите възобновиха равенството. Аарон Ескандел изби удар на Феран Торес в лявата греда, но Ерик Гарсия бе точен при добавката.

Роберт Левандовски се появи в игра в 65-ата минута на мястото на Рафиня и само пет минути по-късно записа името си сред голмайсторите. Полякът засече с глава центриране на появилият се в игра на почивката Френки де Йонг.

В 88-ата минута гостите подпечатаха успеха си с попадение на Роналд Араухо, който засече с глава центриране от ъглов удар на Маркъс Рашфорд.

Барселона заема второто място в класирането с актив от 16 пункта. Реал Овиедо се намира в зоната на изпадащите. Тимът е 18-и в подреждането с 3 точки.