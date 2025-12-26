С човек по-малко Египет надви Южна Африка с гол от дузпа на Мохамед Салах

Египет победи Южна Африка с минималното 1:0 в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С успеха тимът се класира на осминафиналите на турнира.

Най-интересните ситуации от първото полувреме на стадион "Адгар" в Агадир дойдоха в края на частта. В 39-ата минута "фараоните" получиха дузпа след намесата на ВАР, след като Хулисо Мудау неволно удари с ръка Мохамед Салах през лицето. Египтянинът се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и не сгреши от бялата точка.

В добавеното време на частта възпитаниците на Хосам Хасан останаха с човек по-малко на терена. Мохамед Хани получи втори жълт картон и бе изгонен за нарушение срещу Тебохо Мокоена.

След почивката играчите на Уго Брос сториха всичко по силите си, за да се възползват от численото си предимство, но вратарят на символичните домакини също бе на ниво. Мохамед Ел-Шенауи спаси удари на Хулисо Мудау, Обри Модиба и Сиябонга Нгезана, за да се поздрави със суха мрежа.

В края на срещата южноафриканците имаха претенции за дузпа, след като Ясер Ибрахим блокира с ръка удар на Тебохо Мокоена. Съдията преразгледа ситуацията с ВАР, но запази първоначалното си решение и не отсъди дузпа.

Египет оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Южна Африка заема второто място в подреждането с 3 точки.

Ранният мач от деня, между Ангола и Зимбабве, завърши при равенство 1:1.

В Маракеш, Мароко се изправиха два тима, които загубиха откриващите си двубои в надпреварата. Анголците удариха първи чрез Желсон Дала в 24-та минута, но в шестата минута на добавеното време на първата част Зимбабве възстанови паритета чрез Ноулидж Мусона.