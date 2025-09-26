БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тотнъм без Коло Муани и Соланке срещу Уувърхемптън

Чете се за: 01:27 мин.
Лондончани са на 3-о място във Висшата лига с 10 точки от пет мача.

Отборът на Тотнъм ще бъде без двама от нападателите си – Доминик Соланке и Рандал Коло Муани в домакинския двубой срещу Уувърхемптън в събота вечер. Новината потвърди мениджърът на „шпорите“ Томас Франк. Добрата новина за лондончани е завръщането в състава на Пепе Сар, който получи почивка през седмицата в двубоя за Купата на лигата срещу Донкастър.

„Всички от мача в сряда са на разположение. Да извадя Папе Сар от тази среща беше просто предпазна мярка и той тренира на пълни обороти днес, така че сме позитивно настроени за участието му“, каза Франк.

Контузията на нападателя Коло Муани отшумява, но бавно и лекарите са предпазливи.

„Случи се по време на тренировка. Мисля, че Папе се блъсна в него, така че трябва да обвинявате Папе. Този тип контузии може да се проточат, но може и да се оправят бързо“, каза още Франк.

Соланке, който получи нараняване на глезена миналия месец, се възстановява добре, но също по-бавно от очакваното, каза още специалистът.

Тотнъм е на 3-о място във Висшата лига с 10 точки от пет мача.

#Томас Франк #Висша лига 2025/26 #ФК Тотнъм

