Челси загуби звездата си за няколко седмици

Звездата на Челси Коул Палмър ще отсъства от терените в следващите 2-3 седмици, като се очаква да се завърне в игра след следващата пауза за националните отбори. Новината разкри мениджърът на „сините“ Енцо Мареска, който говори пред медиите преди домакинския мач срещу Брайтън от шестия кръг на Висшата лига.

Палмър започна като титуляр срещу Манчестър Юнайтед в миналия кръг, но напусна терена на „Олд Трафорд“ след едва 21 минути игра.

„Решихме да предпазим Коул, за да не се влоши травмата му. Така че ще му дадем почивка следващите 2-3 седмици до след паузата за националните отбори, за да видим дали ще може да се възстанови на 100%. Просто менажираме болката в слабините му. С толкова на брой срещи това е възможно да се случи. Опитваме се да действаме малко по-консервативно с него и се надяваме, че ще бъде напълно готов след международната пауза", коментира Мареска пред медиите.

След пет кръга във Висшата лига Челси е на шеста позиция с актив от 8 точки. Лондончани нямат победа в първенството от края на август, когато се наложиха с 2:0 над Фулъм.