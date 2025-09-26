БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Челси загуби звездата си за няколко седмици

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Атакуващият полузащитник започна като титуляр срещу Манчестър Юнайтед в миналия кръг, но напусна терена на „Олд Трафорд“ след едва 21 минути игра.

Енцо Мареска и Коул Палмър
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Звездата на Челси Коул Палмър ще отсъства от терените в следващите 2-3 седмици, като се очаква да се завърне в игра след следващата пауза за националните отбори. Новината разкри мениджърът на „сините“ Енцо Мареска, който говори пред медиите преди домакинския мач срещу Брайтън от шестия кръг на Висшата лига.

Палмър започна като титуляр срещу Манчестър Юнайтед в миналия кръг, но напусна терена на „Олд Трафорд“ след едва 21 минути игра.

„Решихме да предпазим Коул, за да не се влоши травмата му. Така че ще му дадем почивка следващите 2-3 седмици до след паузата за националните отбори, за да видим дали ще може да се възстанови на 100%. Просто менажираме болката в слабините му. С толкова на брой срещи това е възможно да се случи. Опитваме се да действаме малко по-консервативно с него и се надяваме, че ще бъде напълно готов след международната пауза", коментира Мареска пред медиите.

След пет кръга във Висшата лига Челси е на шеста позиция с актив от 8 точки. Лондончани нямат победа в първенството от края на август, когато се наложиха с 2:0 над Фулъм.

#ФК Челси #Коул Палмър #Енцо Мареска

