Контузия на Коул Палмър тревожи Челси

Контузия в слабините на Коул Палмър изправи на нокти треньорското ръководство на Челси. 23-годишният английски национал започна като титуляр едва в два мача за първенството до момента и записа само 21 минути на "Олд Трафорд" срещу Манчестър Юнайтед в събота.

"Медицинският щаб не спомена за операция. Не знам какво ще стане в следващите дни и следващите седмици, но се надявам да не се стигне дотам, ако трябва да бъда честен“, коментира мениджърът на „сините“ Енцо Мареска. „Той направи огромно усилие миналата събота да се опита да играе в мача. Направи тест, но не беше 100%. Но искаше да бъде на терена и да помогне на съотборниците си в този мач. Беше болезнено и се наложи да го сменим. Ще бъде ден за ден, седмица за седмица, мач за мач да преценяваме състоянието му и да видим как ще действаме", добави италианецът.

Палмър ще отсъства за Челси в мача от третия кръг за Купата на лигата срещу Линкълн във вторник, като извън състава са още Ромео Лавия и Беноа Бадиашил.

Мениджърът смята да даде възможност и на някои млади играчи от академията в мача срещу Линкълн, който в момента е трети в трета дивизия.