Нюкасъл ще иска обяснение относно отменената дузпа срещу Челси

Нюкасъл ще поиска разяснения от съдийската организация относно отменената дузпа на Антъни Гордън заяви мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

Нюкасъл водеше с 2:1 по време на инцидента, а Жоао Педро изравни малко след това, като Челси спаси точка.

„Ще поискаме разяснения и „тези обаждания вече са получени, не от мен лично, а от клуба. Просто искаме да знаем мисловния процес зад решенията“, каза Хау пред репортери.

След мача мениджърът каза, че на Нюкасъл е отказана „непреклонна“ дузпа.

„Не бих искал да ги обучавам да изпълняват такъв вид оспорване в наказателното поле, защото ще дадете на съдиите да вземат решение. Мисля, че едно от изкуствата на защитата е да не се поставяш в тази позиция. Мислех, и все още мисля, че това беше „чиста дузпа". След като я прегледах, не съм променил решението си“, завърши той.

Нюкасъл, 11-и в таблицата, гостува на Манчестър Юнайтед в петък.