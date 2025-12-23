Оксфорд Юнайтед уволни мениджъра Гари Роует

Мениджърът на Оксфорд Юнайтед - клубът, в който играе българинът Филип Кръстев, Гари Роует, беше освободен от поста си след поредица от 10 мача с едва една победа, съобщиха от клуба.

51-годишният Роует пое тима преди година и завърши сезон 2024/25 на 17-о място в Чемпиъншип. Оттогава той успя да запише само 14 победи в 50 двубоя начело на Оксфорд, като в момента отборът заема 22-ата позиция, на две точки под чертата за оставане в лигата.

Асистентът на Роует, Марк Сейл, също напуска клуба, а временно управление поема Крейг Шорт, докато бъде назначен нов постоянен мениджър.

„Гари се присъедини в труден момент и заслужава признание за труда и лидерството, които ни помогнаха да се задържим в Чемпиъншип миналия сезон“, коментира председателят на Оксфорд Грант Фъргюсън.

Филип Кръстев играе в Оксфорд под наем от белгийския Ломел до края на сезона. Българинът има 13 мача за клуба и е отбелязал едно попадение.