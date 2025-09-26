БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слот потвърди ужасните прогнози: Леони няма да играе една година

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Централният защитник скъса кръстни връзки в дебюта си за Ливърпул.

Джовани Леони
Снимка: БГНЕС
Ужасните прогнози за сериозността на контузията на Джовани Леони се потвърдиха. 18-годишният централен защитник на Ливърпул няма да играе една година, след като скъса кръстни връзки на лявото коляно при дебюта си за „червените“ в двубоя срещу Саутхемптън в турнира за Купата на Лигата.

„Джовани не се намира на добро място в момента, защото скъса връзки, така че ще отсъства около година. Толкова млад, да дойдеш в нова страна и да играеш толкова добре в дебюта си. Трудно е да извлечеш позитиви от всичко случило се - позитивното е, че той е още много млад. Много години му предстоят след възстановяването от тази ужасна контузия“, коментира на пресконференция мениджърът на английските шампиони Арне Слот.

Припомняме, че Джовани Леони дойде в Ливърпул през лятото с трансфер от Парма на стойност 30 млн. евро.

През уикенда на Ливърпул предстои гостуване на Кристъл Палас в среща от шестия кръг на Висшата лига. До момента мърсисайдци са с пълен актив от точки.

#Джовани Леони #Арне Слот #ливърпул

