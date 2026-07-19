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НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Испания - Аржентина 0:0, "Ла Фурия" доминира в притежанието на топката

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Не пропускайте финала на Мондиал 2026 в неделя, 19 юли, от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

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Испания и Аржентина играят при резултат 0:0 в големия финал на Мондиал 2026 на стадион "MetLife“ в Ню Джърси. Двубоят e с начален час 22:00.

Испания започна по-активно финала и още в първите минути установи контрол върху топката, като затрудни Аржентина да изнесе играта си. След кратък период на испанско превъзходство световните шампиони постепенно изравниха владението и заложиха на търпеливо разиграване без излишен риск.

Първата по-сериозна голова възможност все пак беше за европейците, след като в 5-ата минута след няколко рикошета топката достигна до Ламин Ямал, но младият испанец стреля право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В 14-ата минута Алексис Мак Алистър влезе много остро в краката на Дани Олмо край централната линия, но въпреки сериозното нарушение не получи жълт картон.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон – 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея – 16. Родри, 8. Фабиан Руис – 19. Ламин Ямал, 10. Дани Олмо, 15. Алекс Баена – 21. Микел Оярсабал

Резерви: Давид Рая, 13. Жоан Гарсия; 2. Марк Пубил, 3. Алекс Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 26. Борха Иглесиас

Селекционер: Луис де ла Фуенте

Аржентина: 23. Емилиано Мартинес – 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Талиафико – 7. Родриго Де Пол, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси, 15. Нико Гонсалес

Резерви: 1. Хуан Мусо, 12. Херонимо Руи; 2. Маркос Сенеси, 4. Гонсало Монтиел, 5. Леандро Паредес, 19. Николас Отаменди, 22. Лаутаро Мартинес, 17. Джулиано Симеоне, 25. Факундо Медина, 8. Валентин Барко, 11. Джовани Ло Селсо, 14. Есекиел Паласиос, 16. Тиаго Алмада, 18. Нико Пас, 21. Хосе Мануел Лопес

Селекционер: Лионел Скалони

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026

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