НА ЖИВО: Ракув - Арда 1:0

Арда гостува на полския вицешампион Ракув в среща от плеофите за влизане в Лигата на конференциите. Срещата започва в 22:00 часа.



Ракув - Арда 1:0

1:0 Пиенко (28')

Ракув: 1. Треловски, 25. Раковитан, 24. Арсенич, 4. Сварнас, 7. Тудор, 88. Барат, 5. Булат, 26. Оума, 80. Диаби-Фадига, 17. Леонардо Роча, 8. Пиенко.

Арда: 1. Анатолий Господинов, 35. Димитър Велковски, 18. Джалал Хюсеинов, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 4. Давид Акинтола, 99. Бирсент Карагарен, 20. Серкан Юсеин, 10. Светослав Ковачев, 9. Георги Николов.