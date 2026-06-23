НА ЖИВО: Регионалният министър представя екипа си

Регионалният министър Иван Шишков представя екипа си.

Темата за европейското финанасиране:

Десислава Георгиева, зам. министър: „В рамките на програмния период имаше сериозно увеличение на бюджета именно като сигнал от Европейската комисия за важността на тези инвестиции. Така че в този прлограмен период управляваме близо 3,3 млрд. евро в рамките на тази програма. За съжаление ние като екип установяваме сериозно нарушение, което поставя под риск