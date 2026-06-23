НА ЖИВО: Регионалният министър представя екипа си

Регионалният министър Иван Шишков представя екипа си.
Иван Шишков: „Аз съм архитект Иван Шишков. Началник кабинета Юлия Ивкова, Поли Зарева - зам. министър, Десислава Георгиева - зам. министър, Павлета Павловска - зам. министър. Инженер Александър Тодоров - шеф на АПИ, Диляна Панаюотова - ДНСК. Георги Георгиев е шеф на кадастъра. Европейските средства продължават да ни притесняват.“
Темата за европейското финанасиране:
Десислава Георгиева, зам. министър: „В рамките на програмния период имаше сериозно увеличение на бюджета именно като сигнал от Европейската комисия за важността на тези инвестиции. Така че в този прлограмен период управляваме близо 3,3 млрд. евро в рамките на тази програма. За съжаление ние като екип установяваме сериозно нарушение, което поставя под риск