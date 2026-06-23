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НА ЖИВО: Регионалният министър представя екипа си

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живо регионалният министър представя екипа
Снимка: БТА/Архив

Регионалният министър Иван Шишков представя екипа си.

Иван Шишков: „Аз съм архитект Иван Шишков. Началник кабинета Юлия Ивкова, Поли Зарева - зам. министър, Десислава Георгиева - зам. министър, Павлета Павловска - зам. министър. Инженер Александър Тодоров - шеф на АПИ, Диляна Панаюотова - ДНСК. Георги Георгиев е шеф на кадастъра. Европейските средства продължават да ни притесняват.“

Темата за европейското финанасиране:

Десислава Георгиева, зам. министър: „В рамките на програмния период имаше сериозно увеличение на бюджета именно като сигнал от Европейската комисия за важността на тези инвестиции. Така че в този прлограмен период управляваме близо 3,3 млрд. евро в рамките на тази програма. За съжаление ние като екип установяваме сериозно нарушение, което поставя под риск

#представяне на кабинет #министър Иван Шишков

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