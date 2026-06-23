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Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители
Снимка: БТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мартин Димитров и група народни представители от "Демократична България".

"България е в началото на процедура по свръхдефицит, което налага предприемането на сериозни мерки, които не касаят само 2026 г., но и следващите поне пет години", каза Мартин Димитров при представянето на законопроекта.

"Осъзнаваме, че имаме много избиратели, които са държавни служители – високоинтелигентни и сериозни хора", посочи той. По думите му законопроектът цели да изравни положението на частния и държавния сектор.

Той разясни, че се предвижда преходен период – за 2026 г. съотношението между личните вноски и вноските на работодателя да бъде 2% към 98%, за 2027 г. – 5% към 95%, като в рамките на седемгодишен период достигне 40% към 60%.

По думите на депутата държавните служители по Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт са 61 200 души. По Закона за МВР и Закона за отбраната и въоръжените сили броят им е 70 200.

"Не приемаме това предложение", каза социалният министър Наталия Ефремова. Тя заяви, че законопроектът не дава гаранция за запазване на доходите.

По думите ѝ той не осигурява сигурност, че ще бъде гарантирана справедливостта за държавните служители.

Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати в България определи предложението като цинично.

"Ако бяхте толкова загрижени за държавните служители, нямаше да предложите законопроект, без да сте помислили, че с него намалявате разполагаемия им доход", коментира тя. "Не подкрепяме законопроекта", обяви Гонева.

"Ако ще изравняваме права и задължения, трябва да го направим изцяло – каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители, заедно с класа за прослужено време", коментира Атанас Кацарчев от Конфедерацията на труда "Подкрепа".

По думите му предложението на Мартин Димитров и група депутати се прави на парче.

Синдикатите коментираха, че държавните служители не са равнопоставени спрямо останалите работещи, тъй като не могат да работят на друго място и не могат да имат собствена фирма.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България изразиха принципна подкрепа, каза Добрин Иванов. По думите му законопроектът е стъпка в правилната посока, тъй като възстановява справедливостта и уеднаквява осигурителния режим за работещите в публичния и частния сектор.

Мария Минчева посочи, че Българската стопанска камара смята, че държавните служители трябва да поемат сами личните си осигуровки. Според нея обаче БСК има резерви относно практическото реализиране на подобно предложение, тъй като в законопроекта на Мартин Димитров липсват разчети за финансовото му отражение върху бюджета на държавното обществено осигуряване. Тя добави, че трябва да бъде изготвена пътна карта за пенсионната система, за да се видят отделните елементи.

Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата каза, че неговата организация подкрепя предложението.

Радка Йосифова от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заяви, че нейната организация също подкрепя законопроекта.

В дневния ред на заседанието на НСТС бяха няколко законопроекта.

#държавните служители #бизнесът #осигуровки #държавата #синдикати

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