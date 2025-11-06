НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) и за избор от Народното събрание. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание.

В програмата за днешното пленарно заседание е още първо четене на промени в Закона за автомобилните превози с вносители Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Става въпрос за проблем, който засяга няколко общини в страната, сред които Марица и Родопи в Пловдивска област, както и общините Добричка и Тунджа.

Там автобусните превозвачи не искат да участват в обществени поръчки, тъй като натовареността на линиите е ниска, обясниха вносителите пред парламентарната комисия по транспорт и съобщения. Затова законопроектът предвижда да отпадне задължението автобусните линии между малки общини и областните центрове да спират задължително на автогари, което ще позволи по-гъвкаво маршрутно планиране.

В дневния ред е също първото четене на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, както и второто четене на изменения в Закона за електронните съобщения и в Закона за пазарите на финансови инструменти. В програмата е включено и второ гласуване на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България.

# Народно събрание #заседание на парламента

