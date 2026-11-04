Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70%

Министерството на енергетиката ще поиска изменение на нотификацията от Европейската комисия, за да се осигури по-висока подкрепа за сметките за ток на бизнеса.

Това стана ясно след среща на работодателите и синдикатите с енергийния министър Ива Петрова. Обсъдени са различни мерки, а предприятията очакват още през октомври да получат компенсации. Бизнесът се оплака от рязко поскъпване на сметките за ток - с над 120% за изминалите четири месеца.