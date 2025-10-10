БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Национали по борба взеха участие в семинар по медийна грамотност

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Семинарът е част от шестмесечен цикъл за неформално обучение по проект "Олимп", който обхваща общо 110 млади спортисти.

Национали по борба взеха участие в семинар по медийна грамотност
Снимка: БФ Борба
Национали по борба взеха участие в семинар по медийна грамотност, организиран по проекта "Олимп", финансиран по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на Европейския съюз (CERV). Форумът бе в зала "Диана" в столицата.

Инициативата е насочен към повишаване на медийната грамотност на спортисти, треньори и спортни ръководители. Лектор бе Георги Банов, един от доайените на българската спортна журналистика, отразявал 14 олимпийски игри в зимни и летни спортове, редица световни и европейски първенства по борба, вдигане на тежести, лека атлетика, биатлон и др.

Водещ на събитието бе Белчо Горанов, председател на Етичната и правна комисия на Международната федерация по борба (UWW), както и ръководител на проекта от страна на Българския олимпийски комитет (БОК).

Екипът подчерта, че семинарът е част от шестмесечен цикъл за неформално обучение по проект "Олимп", който обхваща общо 110 млади спортисти. Програмата предвижда седмични сесии в малки групи с акцент върху медийна и информационна грамотност, критично мислене и аналитични умения, както и върху развиване на увереността и умението на участниците да защитават аргументирано своите позиции.

В рамките на седмичните занятия ще се използват четива и дискусии по биографии, романи, спортни списания, както и теми, свързани с управлението и икономиката на спорта. Ще има срещи с изявени спортисти и прожекции на филми – два пъти месечно, като всяко събитие ще включва модерирани дебати и практически предизвикателства за „разпознаване на факти“ и етично поведение в социалните мрежи.

Георги Банов насочи вниманието на спортистите към това как да проверяват информацията, която получават през социалните медии, както и от други източници, как да различават фалшивите новини, как да търсят достоверна информация, как да използват правилно социалните мрежи, избягвайки езика на омразата.

