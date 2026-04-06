Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София

българия загуби узбекистан световното първенство хокей лед години
Националният отбор на България по хокей на лед стартира със загуба участието си на Световното първенство, дивизия II, група Б, след като отстъпи с 3:5 на Киргизстан в Зимния дворец в София.

Двубоят започна с предимство за гостите, които откриха чрез Денис Попов. България реагира бързо и изравни чрез Иван Ходулов след асистенция на Никола Чальов. До края на първата третина обаче Мамед Сейфулов отново даде аванс на съперника.

През втория период Мартин Наков възстанови равенството за 2:2 след добра комбинация с Александър Стаменов и Александър Станимиров.

Решаващ се оказа третият период. Двата тима си размениха бързи попадения чрез Александър Титов и Александър Станимиров за 3:3, но в заключителните минути Абдумалик Сапитов и отново Сейфулов донесоха успеха на Киргизстан.

За българския тим предстоят още четири срещи – срещу Израел (7 април), Нова Зеландия (9 април), Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира ще спечели промоция в по-горната група, а последният ще изпадне.

В другите мачове от деня Исландия победи Тайван с 6:5, а Израел надделя над Нова Зеландия със 7:6 след продължение.

Билетите за срещите на България се продават на място, като касите отварят един час преди началото на всеки мач.

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Още

Спортни новини 06.04.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.04.2026 г., 20:50 ч.
Стефани Стоева и Калояна Налбантова с успешен старт на европейското по бадминтон Стефани Стоева и Калояна Налбантова с успешен старт на европейското по бадминтон
Чете се за: 01:30 мин.
Весела Лечева: БОК няма бюджет за 2026 година Весела Лечева: БОК няма бюджет за 2026 година
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 06.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.04.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч. Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
