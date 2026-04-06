Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София

Националният отбор на България по хокей на лед стартира със загуба участието си на Световното първенство, дивизия II, група Б, след като отстъпи с 3:5 на Киргизстан в Зимния дворец в София.

Двубоят започна с предимство за гостите, които откриха чрез Денис Попов. България реагира бързо и изравни чрез Иван Ходулов след асистенция на Никола Чальов. До края на първата третина обаче Мамед Сейфулов отново даде аванс на съперника.

През втория период Мартин Наков възстанови равенството за 2:2 след добра комбинация с Александър Стаменов и Александър Станимиров.

Решаващ се оказа третият период. Двата тима си размениха бързи попадения чрез Александър Титов и Александър Станимиров за 3:3, но в заключителните минути Абдумалик Сапитов и отново Сейфулов донесоха успеха на Киргизстан.

За българския тим предстоят още четири срещи – срещу Израел (7 април), Нова Зеландия (9 април), Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира ще спечели промоция в по-горната група, а последният ще изпадне.

В другите мачове от деня Исландия победи Тайван с 6:5, а Израел надделя над Нова Зеландия със 7:6 след продължение.

Билетите за срещите на България се продават на място, като касите отварят един час преди началото на всеки мач.