Националите по ски и сноуборд с първи тренировки за годината

Първи тренировки за 2026 година в ски зона Банско направиха националите по ски и сноуборд, съобщиха от Българската федерация но ски (БФСки).
На 3 и 4 януари на писта Банско ще се проведат слаломите за купа „Юлен“, от календара на ФИС и БФСки, организирани от „Юлен“ АД.
„Пожелаваме на всички здраве и късмет през 2026 година и много положителни емоции по пистите“, добавиха от централата на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.