Националите по ски и сноуборд с първи тренировки за годината

Първи тренировки за 2026 година в ски зона Банско направиха националите по ски и сноуборд, съобщиха от Българската федерация но ски (БФСки).

На 3 и 4 януари на писта Банско ще се проведат слаломите за купа „Юлен“, от календара на ФИС и БФСки, организирани от „Юлен“ АД.