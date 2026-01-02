БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Националите по ски и сноуборд с първи тренировки за годината

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
На 3 и 4 януари на писта Банско ще се проведат слаломите за купа „Юлен“.

Първи тренировки за 2026 година в ски зона Банско направиха националите по ски и сноуборд, съобщиха от Българската федерация но ски (БФСки).

На 3 и 4 януари на писта Банско ще се проведат слаломите за купа „Юлен“, от календара на ФИС и БФСки, организирани от „Юлен“ АД.

„Пожелаваме на всички здраве и късмет през 2026 година и много положителни емоции по пистите“, добавиха от централата на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

