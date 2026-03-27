БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството представи пакет от мерки за справяне с...
Чете се за: 05:50 мин.
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:30 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националният ни отбор по волейбол за девойки под 18 г. с летящ старт в европейската квалификация в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Атанас Петров победи категорично Швеция с 3:0 за само 56 минути в първия си двубой от турнира в зала "Христо Ботев“.

Слушай новината

Националният отбор по волейбол на България за девойки под 18 години започна по най-добрия начин участието си в европейската квалификация в София. Тимът ни, воден от Атанас Петров, победи категорично Швеция с 3:0 (25:17, 25:10, 25:11) в първия си двубой от турнира, който се провежда в столичната зала „Христо Ботев“. Нашите момичета не само записаха 3 точки, но и оглавиха класирането след първия ден.

Българките имаха водеща роля в целия мач и не дадоха шансове на съперника. Единствено в първата част имаше по-равностойна игра. Нашите на два пъти се откъсваха (5:2) и 14:12, но след това допускаха опонента да изравни. В крайна сметка Дарина Нанева застана на крайната линия, а след нейната серия от сервис, включително и ас, тимът на България реализира пет поредни точки и поведе с 21:15. Това бе преломен момент и националките ни спечелиха гейма за 1-0.

В следващите две части България бе пълен господар на игрището. Отново сервисът бе ключовия елемент, с който нашите отвориха голяма разлика.

Във вторея гейм Вяра Иванова даде тон, като началният й удар затрудни максимално противника и България поведе с 8:2. Калина Венева пък затвори гейма отново със серия от сервис, а нашите доминираха в последните точки с блокада, като оставиха Швеция на едва 10 точки.

В третата част нашите отново взеха ранен аванс и поведоха с 14:6, като пак взеха гейма с разгромна разлика за крайния успех с 3-0.

Калина Венева реализира 14 точки, а нейната съотборничка Една Тодорова добави още 13.

Стина Страндал се отличи с 5 пункта от скандинавките.

На 28 март националките ни срещат състава на Румъния, който днес загуби от Гърция с 0:3 (19:25, 20:25, 11:25) в първата среща от програмата за деня.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ