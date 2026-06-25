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Националният ни отбор по волейбол за мъже под 22 г. победи Португалия в първата си контрола преди европейското, ясен е съставът

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Спорт
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Треньорът Даниел Пеев обяви имената на състезатели за еврошампионата, който започва на 29 юни в Албуфейра (Португалия)

Националният ни отбор по волейбол за мъже под 22 г. победи Португалия в първата си контрола преди европейското, ясен е съставът
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Националният отбор за мъже под 22 години победи Португалия в първата си контрола преди европейското първенство. Нашите се наложиха с 3:0 (25:19, 25:22, 25:21). По споразумение между двата щаба се изигра още един гейм, спечелен от португалците с 25:19.

По 12 точки направиха Жасмин Величков и Виктор Жеков. В първия турнир от Лигата на нациите за мъже Величков беше в състава на Джанлоренцо Бленджини.

Българите ще изиграят още два приятелски мача срещу Португалия днес и утре от 20 часа наше време.

Кристиян Титрийски не замина с отбора заради контузия на глезена. На негово място беше повикан Ерик Георгиев.

Европейското първенство започва на 29 юни в Албуфейра (Португалия).

Треньорът Даниел Пеев извика следните състезатели:

Посрещачи:

Николай Иванов

Огнян Христов

Жасмин Величков

Константин Манолев

Централни блокировачи:

Костадин Козелов

Томислав Русев

Димитър Пейчинов

Александър Николов

Разпределители:

Виктор Жеков

Иван Узунов

Нападатели:

Ерик Георгиев

Марти Вълев

Либеро:

Ясен Петров

Жан Петров

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