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Националният волейболен тим на България за девойки до 18 г. се наложи над Литва

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Спорт
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Възпитаничките на Атанас Петров постигнаха нов успех на европейското първенство

Български национален отбор волейбол девойки под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години победи домакините от Литва с 3:0 (25:21, 25:18, 25:10) гейма в мач от група 2 на европейското първенство. Така воденият от Атанас Петров отбор е на второ място в групата си с 10 точки от три победи и една загуби след тайбрик в първия кръг от водача Германия. Ако българките завършат на едно от първите две места, ще се класират за полуфиналите.

Българският тим започна силно мача със серия от 3:0, но литовките изравниха бързо и дори поведоха при 7:5. В средата на частта България отново излезе напред в резултата, като авансът стигаше и до пет точки и тимът затвори гейма при 25:21.

Втората част България започна с 8:1, а след това и 14:5. Литва свали разликата на три точки в определени моменти, но младите българки спечелиха с 25:18.

Най-голяма бе доминацията в третия гейм, въпреки че Литва започна с 4:1. България обаче направи девет поредни точки за 15:6, а след това затвори мача при 25:10.

В понеделник, 6 юли, България играе срещу тима на Финландия от 12:30 часа.

#Български национален отбор по волейбол за девойки до 18 г.

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