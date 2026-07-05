Националният волейболен тим на България за девойки до 18 г. се наложи над Литва

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години победи домакините от Литва с 3:0 (25:21, 25:18, 25:10) гейма в мач от група 2 на европейското първенство. Така воденият от Атанас Петров отбор е на второ място в групата си с 10 точки от три победи и една загуби след тайбрик в първия кръг от водача Германия. Ако българките завършат на едно от първите две места, ще се класират за полуфиналите.

Българският тим започна силно мача със серия от 3:0, но литовките изравниха бързо и дори поведоха при 7:5. В средата на частта България отново излезе напред в резултата, като авансът стигаше и до пет точки и тимът затвори гейма при 25:21.

Втората част България започна с 8:1, а след това и 14:5. Литва свали разликата на три точки в определени моменти, но младите българки спечелиха с 25:18.

Най-голяма бе доминацията в третия гейм, въпреки че Литва започна с 4:1. България обаче направи девет поредни точки за 15:6, а след това затвори мача при 25:10.

В понеделник, 6 юли, България играе срещу тима на Финландия от 12:30 часа.