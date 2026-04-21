Над 1 милион недекларирани турски лири задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Недекларирани 1,040 милиона турски лири задържаха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Преносът на недекларираната валута с равностойност 20 446 евро е осуетен при инспекцията на превозното средство, в което освен шофьорът пътували 47 пътници от Турция за Румъния. В хода на контролните действия в багажното отделение в две раници са открити по две полиетиленови торби с банкноти турски лири, всички в купюри от 200 турски лири. Общото количество на задържаните пари е 1 040 000 турски лири с равностойност в евро 20 446.4. Установено е, че паричните средства са собственост на един от пътниците в автобуса – турски гражданин. На нарушителя е съставен акт.

Тази година това е първи случай на пренос на турска валута, а в годините такива случаи са редки, коментираха от пресцентъра. Нерегламентираният трафик е основно на евро, британски лири и долари.

Последният случай на "Капитан Андреево" бе на 4 април, когато във въздуховода на арматурното табло в кабината на камион, управляван от 27-годишен турски гражданин, бяха открити необявени пред митницата 101 900 евро.