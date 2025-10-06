БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 ученици ще участват в първия Национален боксов турнир „Купа Левски"

Турнирът ще се състои от 10 до 12 октомври.

Над 100 ученици ще участват в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“
Над 100 ученици от цяла България на възраст от 12 до 14 години ще участват в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“. Това стана ясно на пресконференция днес с участието на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински, старши треньорът на Боксов клуб „Левски“ Владислав Георгиев и звездата на клуба и многократен шампион на България – Борислав Велев-Рой.

Турнирът ще се състои от 10 до 12 октомври в Национален спортен комплекс „Диана“ в София и се организира от Боксов клуб Левски със съдействието и под патронажа на Българската федерация по спорт и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Той е част от каузата „Не на агресията и насилието на улицата“ на БК Левски и БФБокс и си поставя три цели – да подпомогне превенцията срещу агресията и насилието сред младите хора, да даде път на повече млади таланти в бокса и да отдаде почит на дългогодишния наставник и легендарен треньор на БК „Левски“ Юрий Славчев, под чието ръководство излязоха топ боксьори и национали като Стефан Иванов, Георги Андонов и Валентин Стойчев.

„Благодаря на Боксов клуб Левски за инициативата. Това е важно събитие, което подкрепяме с две ръце, едно обединение за българските деца. Много е важно в тази възрастова група при най-малките да съумеем да запалим искрата и да им покажем правилния път чрез спорта. Сега турнирът е национален, но си пожелавам догодина да стане международен“, посочи президентът на БФБокс Красимир Инински.

Той подчерта, че участие в турнира ще вземат само картотекирани играчи.

„Те ще се състезават не къде да е, а в залата, където се коват шампиони. В храма на бокса. Това е начинът да изгреят тези малки звездички, за да имаме един ден и други състезатели като Рой или като Рами Киуан“, каза още Инински.

„Правим този турнир с три каузи. Първо - в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев. Той беше невероятен специалист и е създал редица шампиони. Освен това искаме да вкараме младите хора в залата и да ги научим на чест, борбен дух и воля. Те трябва да не спират да се борят, както в живота, така и на ринга. Искаме да канализираме тяхната енергия към добро, а не да проявяват агресия на улицата и да висят по молове и кафенета. Смятаме също така, че с повече такива турнири младите състезатели ще могат да се развиват, което е добре за българския бокс“, заяви старши треньорът на Левски Владислав Георгиев.

Първите три отбора в класирането ще получат купи, като най-добрият боксьор ще вземе специалния приз в памет на Юрий Славчев. За всички призьори са предвидени медали, а всички участници ще получат професионални боксови ръкавици.

„С този турнир искаме да привлечем повече деца към спорта. Боксът ще ги изгради като хора и ще ги подготви за суровия живот. Мен лично той ме спаси от много битовизми в живота. Аз дължа всичко на бокса. Без него не знам къде щях да бъда“, посочи и Борислав Велев-Рой.

