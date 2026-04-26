Над 1300 таекуондисти участват на Херея Оупън

Над 1300 таекуондисти от 27 държави взимат участие в започналия вчера международен турнир Херея Оупън, който се провежда в гр. Сливница. Председателят на БФТ Слави Бинев и кметът на Сливница Васко Стоилков дадоха начало на надпреварата. Турнирът е с ранг Е3, а участие взимат състезатели във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олимпийски игри, световни и европейски първенства ще следят стриктно за правилата по време на битките.

В същия момент невероятен фурор предизвикаха част от националните ни състезатели, които са на подготвителен лагер в Англия. Вчера трима от тях Християн Георгиев кат. до 54кг, Стефан Стаменов до 74 кг и Александра Георгиева до 49 кг. спечелиха златни медали в Откритото първенство на Великобритания, в което участие взимат едни от най-добрите състезатели от цял свят.



Омид Хосийни , Станислав Митков и Ерика Каранелева пропуснаха участие след решение на треньора Фарзад Золхадри, за да се пазят за предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Мюнхен през месец май. В генералното класиране България е на трето място със спечелените три златни медала, а победители станаха представителите на Великобритания, следвани от тези на САЩ.