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Над 2,8 млн. куб. м вода са прехвърлени към „Сребърна“, удължават бедственото положение в резервата с месец

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Продължаващите ниски нива на река Дунав се отразяват върху водния режим и състоянието на водната екосистема в поддържан резерват „Сребърна“. Министерството на околната среда и водите, съвместно с ГДПБЗН, Община Силистра и областния управител на област Силистра, продължава действията за оводняване на езерото чрез механично прехвърляне на водни количества от река Дунав, съобщиха от МОСВ.

От началото на операцията на 14 юли до момента към езерото са прехвърлени над 2,8 млн. куб. м вода.

Заради продължаващата неблагоприятна хидрологична обстановка ще бъде удължен и срокът на частичното бедствено положение на територията на община Силистра в границите на поддържан резерват „Сребърна“. Настоящият срок е до 29 август 2026 г., а предвижданото удължаване е с още един месец – от 30 август до 29 септември 2026 г. Заповедта се издава от кмета на община Силистра в рамките на правомощията му по Закона за защита при бедствия. При промяна на обстановката срокът може да бъде коригиран.

Действията на терен продължават денонощно. Поддържат се завирените участъци, в които са разположени смукателните глави на хидропомпените съоръжения на ГДПБЗН, а достъпът на водорасли, които затрудняват работата на помпите, е ограничен чрез бонови заграждения. Високите температури и ниските нива на река Дунав намаляват притока на вода към междинния канал, откъдето тя се припомпва към езерото. Това налага непрекъсната работа на багер на терен и денонощни усилия на служителите на РДПБЗН – Силистра.

В резултат на предприетите мерки в резервата към момента се поддържа водно ниво, което осигурява подходящи условия за водолюбивите птици. Наблюдават се големи струпвания на розови и къдроглави пеликани, големи и малки бели чапли, лебеди, патици и други видове. Птиците са активни и са в добро състояние. Въпреки изключително ниските нива на река Дунав, благодарение на своевременно предприетите съвместни действия езерото „Сребърна“ продължава да осигурява подходящи условия за пребиваването на голям брой защитени водолюбиви птици.

МОСВ продължава да следи ежедневно състоянието на резервата и развитието на хидрологичната обстановка и съвместно с останалите отговорни институции ще продължи необходимите действия за поддържане на водния режим на езерото.

#един месец #резерват сребърна #бедствено положение

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