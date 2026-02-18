Над 30 машини работят на терен по почистване на пътищата в община Шумен, пет населени места са с прекъснато електрозахранване

Над 30 машини работят на терен по почистване на пътищата в община Шумен. Пет населени места от общината са с прекъснато електрозахранване, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

На терен са екипите на „Автомагистрали – Шумен“ АД и Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“. Приоритетно силите са насочени около образователни, социални и здравни институции и ключови улици. Малки и ръчни снегорини обработват пешеходните площи в града. По-големите машини работят по цялата улична и пътна мрежа в общината. Пътищата се почистват, но поради снегонавяванията се образуват нови натрупвания. На този етап пътищата са проходими при зимни условия. Това стана ясно на заседанието на Оперативната група към Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на община Шумен, който беше свикан тази сутрин в 8:00 ч., посочиха от пресцентъра на Община Шумен.

Към момента с прекъснато електрозахранване са селата Ивански, Салманово, Царев брод и кварталите на Шумен „Макак“ и „Дивдядово“. Експертите от звено „Отбранително-мобилизационна подготовка“ към Община Шумен поддържат постоянна връзка с „Енерго-Про“ и се следи отстраняването на аварията.

Във връзка с липсата на ток в 6:00 ч. водачите на учебните автобуси са инструктирани да не поемат по маршрутите си за деня, за което са уведомени родителите и екипите в образователните заведения. Мярката е наложена поради невъзможност да се отопляват помещенията и да се подготви храна за децата, освен усложнената зимна обстановка.

Пътищата се обработват срещу заледяване със съответните материали, като по централната пешеходна част се насипват калциев хлорид и други материали, които действат до минус 50 градуса и са по-щадящи към настилката. За последното денонощие няма постъпили сигнали за бедстващи хора, които е необходимо да бъдат настанявани в Кризисния център. Предстои днес на обед на бъде свикана отново Оперативната група към Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, посочиха от пресцентъра на Община Шумен.

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, ограничава се движението на товарни автомобили над 12 тона в посока Разград и Бургас.