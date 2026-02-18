БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Река Батовска излезе от коритото си и заля село в област Добрич

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Река Батовска излезе от коритото си и заля село в област Добрич
Снимка: Фейсбук
В област Добрич обстановката е усложнена, 23 машини почистват републиканската пътна мрежа в различните направления. Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да бъдат с повишено внимание и да не предприемат пътувания, ако те не са наложителни, предвид усложнената зимна обстановка на територията на цялата област Добрич.

До 10.30 часа служители на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” са реагирали на няколко сигнала за паднали дървета в село Кранево, посока Златни пясъци и между селата Паскалево и Росен. Двата сигнала са подадени от служители на Областно пътно управление. Екипи РД “Пожарна безопасност и защита на населението” са оказали техническа помощ при пътен инцидент в село Победа, както и са помогнали за отстраняване на паднало дърво върху лек автомобил и скъсани електрически проводници по ул. “Черно море” в Балчик.

Рано сутринта река Батовска излезе от коритото си и заля центъра на село Батово. До момента няма подадени сигнали на тел. 112 за бедстващи хора. По данни на метеостанцията в Добрич температурата е -3 градуса, вятърът е северозападен със скорост 9 м/сек.

#река Батовска #село Батово #Добрич

