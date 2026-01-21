Над 3000 иранци са убити при протестите

Иранските официални медии съобщиха, че 3117 души са били убити по време на протестите, които избухнаха в края на декември, предаде АФП.

В изявление на Иранската фондация за ветераните и мъчениците, цитирано от държавната телевизия, се посочва, че 2427 души от този брой, включително членове на силите за сигурност, се считат според исляма за "мъченици", като са определени като "невинни" жертви.

Духовните власти осъдиха вълната от протести като "терористичен" инцидент, характеризиращ се с насилствени "безредици", подхранвани от САЩ. Правозащитни организации обаче заявяват, че хиляди протестиращи, настояващи за промяна, са били убити при пряк огън от силите за сигурност.